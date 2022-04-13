أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 13-4-2022

يفقد الصائمين أثناء ساعات الصيام على مدار اليوم الكثير من العناصر المختلفة والمفيدة للجسم، مثل السكريات والبروتينات والفيتاميان المختلفة، التي تساعد الجسم على مواجهة الأمراض، وإعطاء طاقة تجعله قادر على آداء المهام اليومية، لذلك يحرص العديد منهم على تناول الكثير من الفاكهة في الفترة بين المغرب وآذان الفجر، ما يجعل ربات البيوت يبحثون عن أسعار الفاكهة بشكل يومي.

واهتماما بما يبحث عنه القراء والمتابعين بشكل يومي، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 13 أبريل من عام 2022، وفق جولة «الوطن» في عدد من الأسواق المحلية المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

استقرت أسعار الفاكهة، اليوم، في السوق المحلي على الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أسعار الأصناف المختلفة للكيلو جرام، الآتي:

- الفراولة ليسجل 10 جنيهات.

- الجوافة 9 جنيهات.

- الموز نحو 12 جنيها للكيلو الواحد.

- الكنتالوب بسعر 10 جنيهات.

- الخوخ إلى 19 جنيهًا للكيلو جرام.

- التفاح الأمريكاني جاء بسعر يتراوح بين 27 إلى 40 جنيهًا.

- التفاح اللبناني وصل لسعر يتراوح بين 23 إلى 25 جنيهًا.

- التفاح البلدي وصل لسعر 17 جنيهًا للكيلو الواحد.

- متوسط سعر البرتقال 5 جنيهات.

- اليوسفي إلى 12 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لـ سوق العبور، فقد جاءت أسعار الفاكهة للكيلو جرام، الآتي:

- كيلو اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

- الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

- الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

- مانجو مستورد سوداني تراوح بين 30 و60 جنيهًا.

- الجوافة بين 4 و10 جنيهات.

- الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

- كيلو الفراولة بين 5 و7 جنيهات.

- الأناناس 35 جنيها.