أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 11-4-2022

تبحث الكثير من ربات المنازل عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، اليوم، والتي توضع على موائد الإفطار إما في شكل عصائر، أو تدخل في صناعة الحلويات مثل الكنافة بالمانجو، أو تؤكل بعض وجبة الإفطار أو على السحور.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية، اليوم الاثنين 11 أبريل الجاري، وفق جولة لعدد من الأسواق بمنطقة الدقي ووسط البلد، والموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

استقرت أسعار الفاكهة في السوق المحلي، إذ حافظت على نفس الأسعار منذ الأسبوع الماضي، ليسجل أسعار الأصناف المختلفة للكيلو جرام، الآتي:

- متوسط سعر البرتقال 5 جنيهات.

- اليوسفي إلى 12 جنيها.

- الفراولة ليسجل 10 جنيهات.

- الجوافة 9 جنيهات.

- الموز نحو 12 جنيها للكيلو الواحد.

- الكنتالوب بسعر 10 جنيهات.

- الخوخ إلى 19 جنيهًا للكيلو جرام.

- وتنوعت أنواع التفاح في السوق المحلي، فجاء سعر الأمريكاني ما بين 27 إلى 40 جنيهًا، بينما اللبناني والسوري ما بين 23 إلى 25 جنيهًا، والبلدي بنحو 17 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، فقد جاءت أسعار الفاكهة للكيلو جرام، الآتي:

- كيلو اليوسفي بين 4 و 7 جنيهات.

- الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

- الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

- مانجو مستورد سوداني تراوح بين 30 و60 جنيهًا.

- الجوافة بين 4 و10 جنيهات.

- الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

- كيلو الفراولة بين 5 و7 جنيهات.

- الأناناس 35 جنيها.

- بينما وصل سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 و23 جنيها، والجولدن ما بين 16 إلى 20 جنيهًا، السوري اللبناني بين 12و18 جنيها.

- بطيخ حبة وزن بين 8 و10 كيلوات بسعر يتراوح بين 16 و60 جنيها.

- البرتقال الصيفي بين 4 و7 جنيهات، بينما أبو سرة بين 2 و 7 جنيهات.