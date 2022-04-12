خطط إنشاء تنظيم القاعدة بسيناء في أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11

بدأت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11 بعنوان «الخلية الأمنية»، باجتماع للرئيس محمد مرسي الذي يجسده الفنان صبري فواز مع رئيس الوزراء هشام قنديل الذي يقدمه الفنان صبحي خليل، لبحث الحالة الاقتصادية للبلاد التي كانت متردية بصورة كبيرة في ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية في الفترة من 2012 إلى 2013.

وتابع الضابط مصطفى خليفة الذي يجسده الفنان أحمد السقا، ورجاله ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11 عددًا من الإرهابيين القادمين من سيناء من خلال مراقبة جميع تحركاتهم، بينما يكتشف الضابط بالأمن الوطني زكريا يونس الذى يقدمه الفنان كريم عبد العزيز وجود رسائل بين أحد الإرهابيين الذي قام بالقبض عليه مع رجال القاعدة من بينهم أيمن الظواهري ليتابعوا التخطيط لعمليات إرهابية في مصر.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11

الضابط مروان يتابع سير شحنة الأسلحة

ويرفض زكريا يونس، في أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11 الموافقة على الأسماء المقرر منحها الجنسية المصرية من قبل رئاسة الجمهورية بسبب أن منهم متورطين في جرائم إرهابية، ولكن الرئاسة أوصت بالموافقة على قائمة الأسماء، أما الضابط مروان «أحمد عز»، فيتابع سير شحنة الأسلحة المقرر دخولها إلى البلاد.