أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11 تكشف تصدي السيسي لخطة الإخوان لبيع سيناء

ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11، يصل للفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في ذلك الوقت، تقرير من المخابرات الحربية حول شراء أراضي في سيناء من قبل عدد من الأشخاص الذين يحملوا هويات مصرية مزيفة وهم من جنسيات أخرى، وذلك بهدف إحكام سيطرة الجماعات الإرهابية على سيناء من أجل تنفيذ خطتهم.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11

وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11، إصدار الفريق السيسي قرارا بحظر تملك أراضي سيناء لغير المصريين، أو التصرف في الأراضي والعقارات في شبه الجزيرة، مما يؤدي إلى حالة غضب واسعة من جانب جماعة الإخوان، حيث إن القرار يؤثر على خططتهم في التصرف بسيناء، ويطلب خيرت الشاطر إقالة عبد الفتاح السيسي من منصبه ولكن تؤكد قيادات الجماعة أنه من غير الحكمة اتخاذ هذا القرار في ذلك الوقت.

منح الجنسية المصرية للإرهابين .. أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11

وتطرقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11 إلى قوائم منح الجنسية المصرية لعدد من المتورطين في جرائم إرهابية على مستوى العالم من قبل رئاسة الجمهورية، في ذلك الوقت، وهو الأمر الذي رفضته وزارة الداخلية تماما.