كواليس تحضير صبري فواز لشخصية محمد مرسي في الاختيار 3 «فيديو»

يحرص قطاع كبير من الجمهور، على معرفة كواليس تحضير وتجهيز الفنانين للشخصية التي يُجسدونها في الأعمال الفنية، لا سيما إنّ كانت مُرتبطة بالسير الذاتية أو الأعمال الوطنية التي تتناول أحداثًا حقيقية، مثل مسلسل «الاختيار 3» والذي يحظى باهتمامٍ جماهيري ضخم.

فيديو يبرز تفاصيل تحضير صبري فواز للشخصية

ومن جهته، كشف الكوافير «محمد بوجي» كواليس تجهيز الفنان صبري فواز، لدوره في مسلسل الاختيار 3، والذي يُجسد شخصية الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات «تيك توك» يجمعه بصديقه الماكيير أحمد مصطفى، وهما يُحضران «فواز» لارتداء الشخصية، إذ ظهر وهو يُعدل اللحية وشعر الرأس.

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وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3 التي عرضت على شاشة ON، العديد من المشاهد؛ منها عرض محمد مرسي، على عبد الفتاح السيسي، الذي كان يتولى وزارة الدفاع آنذاك، الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، إلا أنه رفض ذلك الأمر فورًا.

أبطال مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد بدير، أشرف زكي، محمد رياض، صبحي خليل، إيمان العاصي، منى عبد الغني، ناجي سعد، أمير المصري، خالد كمال، مايان السيد، حسني شتا، مفيد عاشور، عصام السقا، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.