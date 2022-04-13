طليقة هشام عاشور تطلب العودة في الحلقة 11 من مسلسل يوتيرن

دارت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 11 بطولة ريهام حجاج «يارا»، بعد إخبار كريم قاسم «خالد» لابنة خالته «يارا» عن تقربه من عائلة السيدة التي قتلوها بالخطأ في حادث السيارة، وروى لها عن مقابلته مع محمود حافظ «شوقي» مؤكدًا لها أنهما في أمان وأنه سيتعاون معهما.

وجلست ريهام حجاج «يارا» مع ابن خالتها كريم قاسم «خالد» لتخبره بأزمتها مع زوجها أيمن القيسوني «يوسف»، الذي اكتشفت خيانته لها مع صديقتها نانسي صلاح، وأخبرها «خالد» بأن «يوسف» أصبح عدوًا لهما ويحاول تخريب حياتهما.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 11

في الوقت نفسه من أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 11، ظهر هشام عاشور ابن خالة «يارا» وهو جالس على طاولة الطعام مع أخواته البنات، بعد اكتشاف أن إحدى أختيه تدخر مالًا دون علمه، واعتقد في البداية أنها هي من سرقت المال من المستشفى الذي يعمل به والتي اتهم فيها، إلا أنها أخبرته أنها ادخرتها في جمعيات لمساعدته بالأموال، ودار نقاش بينهما، ليقطعه جرس باب الشقة معلنًا حضور طليقته وابنته التي طلبت منه الرجوع إليها لمساندته في قضية سرقة أموال المستشفى التي ظلم فيها.

الحلقة 11 مسلسل يوتيرن

وتحاول نانسي صلاح، صديقة ريهام حجاج «يارا»، في مسلسل يوتيرن، وطليقة شقيقها محمود حجازي في الوقت نفسه، التقرب من أيمن قيسون زوج صديقتها، ومحاولة إقناعه بالزواج منها مبررة ذلك أنه سيجلب حقه من «يارا» بعد خيانتها له.

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن قيسون، توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.