مسلسل يوتيرن الحلقة 11.. ريهام حجاج تكتشف خيانة زوجها

أحداث مثيرة شهدها مسلسل يوتيرن الحلقة 11 بطولة ريهام حجاج، بعدما خرجت من النيابة العامة لعدم كفاية الأدلة، وعادت إلى منزل والدها ليزورها شقيقها محمود حجازي «ياسر»، بعدها بيوم ويخبرها أنه طلق زوجته نانسي صلاح بعد محاولتها ابتزازه.

مسلسل يوتيرن الحلقة 11

وعادت ريهام حجاج «يارا» إلى منزل زوجها أيمن القيسوني «يوسف» لتجد صديقتها نانسي صلاح برفقته في الغرفة وبعد مواجهته اكتشفت خيانته له، وحاولت تصويرهما لكن دارت مشادة كلامية بينهم ومنعوها من التصوير.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل يوتيرن

وتوالت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 11، بجلوس أخت أيمن القيسوني «يوسف» مع نانسي صلاح، وحاولت استدراجها في الكلام بعد أن شكت في تزويرها تسجيلات صوتية لمحادثات بين ريهام حجاج «يارا» وكريم قاسم «خالد»، توضح وجود علاقة محرمة بينهما؛ لتحاول إقناعه بكذبتها؛ لأنها كانت معجبة به قبل زواجه من «يارا».

وفي نهاية مسلسل يوتيرن الحلقة 11، زار عماد رشاد والد «يوسف» زوج ريهام حجاج «يارا»، منزل «دكتور حاتم» والد «يارا» بعد أن علم بالخلافات التي وقعت بين ابنه وزوجته، وحاول التحدث معهم ليقنعهم بالصلح إلا أن «دكتور حاتم» رفض الصلح وطلب منه أن يقنع «يوسف» بالطلاق خاصة بعدما قدم بلاغا للنيابة ضد زوجته.