«الغرف السياحية» عن قرار اقتصار الحج على من لم يؤده: في مصلحة الكل

يقتصر موسم الحج هذا العام على من لم يسبق له أداء الفريضة من قبل فقط، حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، كذلك عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي جهة تتبع لها هذا الموسم، وفقا لاتفاق اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج.

صحصاح: القرار يتيح فرصة الحج للجميع

وفي هذا الشأن، قال أشرف السعيد صحصاح، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ونائب رئيس غرفة شركات السفر والسياحة بالدلتا، إن قرار قصر أداء فريضة الحج على من لم يسبق لهم أداؤها من قبل، هو في مصلحة المواطنين، خاصة من حاول منهم أكثر من مرة الالتحاق بالقرعة ولم يحالفه الحظ.

وأضاف «صحصاح» في حديثه مع «الوطن»، أن ذلك القرار مقبول ويتيح الفرصة للجميع لأداء فريضة الحج، خاصة أن هناك الكثير يعتادون الذهاب للحج كل عام، على النقيض البعض لا يحالفه الحظ في قرعة الحج، وبذلك القرار تتحقق العدالة للجميع، مستكملا: «في ناس بتحاول مرة واتنين وطول عمرها متعرفش تحج».

أسعار الحج

وعن أسعار الحج هذا الموسم، أوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ونائب رئيس غرفة شركات السفر والسياحة بالدلتا، أنه من الطبيعي أن تكون هناك زيادة في أسعار الحج، خاصة بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الدولار والريال، مضيفًا أن الزيادة من المتوقع أن تكون ما بين 35 إلى 40% كحد أقصى، وهى زيادة طبيعية لتداعيات الأوضاع الأخيرة.

وأشار إلى أن حصة مصر في موسم الحج 80 ألف حاج منذ سنوات، وهو عدد قليل حاليا، ولذلك يأمل الاتحاد المصري للغرف السياحية، في زيادة حصة مصر من الحج لتكون 110 آلاف حاج.

وكان رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن هناك ضوابط صحية تضعها وزارة الصحة والسكان للفئات الأكثر عرضة للعدوى، لتجنب سفرهم لأداء فريضة الحج هذا العام.