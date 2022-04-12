مسلسل انحراف الحلقة 12.. روجينا تحرق قهوة لوسي

بعد حالة الجدل التي أثارتها الحلقة 11 من مسلسل انحراف، ومطالبة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حور الشخصية التي تجسدها النجمة روجينا، الانتقام من فوزية «لوسي»، تأتي الحلقة 12 لتستجيب لهذه الدعوات، وبدأت بحرق حور للقهوة التي تمتلكها فوزية.

وكانت بداية الحلقة الـ 12 مباراة تمثيلية، قدمها لنا المخرج رؤوف عبد العزيز بين حور وفوزية، التي أكدت لحور حسن معاملتها لهدير، التي تقدم دورها نانسي صلاح، وهي مَن اختارتها لزوجها دبور، الذي يجسد شخصيته رامي الطمباري، بسبب عدم قدرتها على الإنجاب.

حور تشك في حديث فوزية

وحاولت فوزية، أن تجعل من شخصية هدير شيطانة، وهي الملاك في حديثها مع حور، حيث قالت إن هدير كانت ترغب في أخذ أطفالها وزوجها بعيدا عنها وترد معاملتها الحسنة بالإساءة، لكن حور لم تقتنع بحديثها وتعلم أن وراءها قصة لم تكتشف بعد.

ثم تنتقل الأحداث إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية التي توجد فيها هدير، وتعود حور إلى المستشفى لتقابل الأولى، وتسألها عن السبب الذي جعلها تهرب من بيت زوجها وأين اختفى أولادها؟ مشيرة إلى أنها تحتاج إلى دليل لكي تصدق كلامها، وتخبرها هدير أنها قتلت أطفالها وغطتهم بمادة البوتاس، ودفنهم زوجها دبور.

حور تنتقم من فوزية

وهنا تقرر حور الانتقام من فوزية فتحرق القهوة الخاصة بها عن طريق استخدام المولوتوف، وتدخل بيت فوزية بحثا عن الكارت الذي تحدثت عنه هدير، وذلك خلال انشغالهم في الحريق؛ لتجد الكارت في النهاية.

وتنتهي الحلقة عند ذهاب حور إلى منزل الزوجية الذي تعيش فيه مع زوجها الضابط شريف نوح، الذي يقدم دوره أحمد صفوت، وتفتح الكارت وتجد فيديوهات مسجلة لتعذيب هدير، ثم يدخل عليها زوجها شريف.