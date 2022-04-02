محمد فراج: مبسوط بتجربتي الأولى في نجوم السماء مع زوجتى بسنت

شارك الفنان محمد فراج وزوجته الممثلة الشابه بسنت شوقي، في برنامج نجوم السماء المذاع على فضائية «ON»، وظهرا خلال البرنامج في عدة مغامرات منها لعبة الواقع الافتراضي لمعايشة أجواء غير حقيقة وسط ردود أفعال غير متوقعة.

بسنت: نفسي أغطس مع القروش في البحر

وطلبت «بسنت» خوض المغامرة بالغطس مع القروش في البحر، ليعلق فراج «أغطسي معايا أنا»، واستكلما الحلقة بلعبة الواقع الافتراضي، وفاز فراج بنسبة 96% في المغامرة، بينما حققت زوجته بسنت نسبة 91%، ليحصل فراج على تأشيرة المغامرة ويستعد لباقي الفقرات.

وقبل صعودهما للطائرة، قال فراج: كان نفسي يبقى معايا من أصحابي نبيل عيسى، وبسنت طلبت أن يكون معاها دينا نجم صديقتها، وبالفعل اتصلا بهما بتقنية الـ«فيديو كول».

ومع صعودهما للطائرة قالت بسنت: «تليفوني في وضع الطيران لما أبقى مش عازوة أرد على حد أو لو هركب طيارة فعلًا، وفراج رفض وضع الطيران للتليفون، قائلًا: أقفل موبايلي ليه يعني».

وكشف «فراج» أنه يعتبر تجربته الأولى في التحليق في السماء مع زوجته بسنت «مناسبة مميزة جدًا عشان أول مرة أعملها في حياتي معاها، وياريت كلنا نعمل كدة ونشوف أجمل منظر في العالم، وجربته في أمريكا مكنش بالجمال ده، وشوفنا 4 دول السعودية وفلسطين والأردن وتركيا ومصر في السماء».

وعن مهارات بسنت في البيت قال «فراج»: «أول مرة كلت من إيديها مش قادر أنساها، وكانت أكلتي المفضلة العكاوي، وعملتها بشكل جميل جدًا وفضلت أكل منها 3 أيام من جمالها».