تفاصيل برنامج «نجوم في السماء» على قناة «ON» في رمضان 2022 «فيديو»

كشفت قناة «ON»، عن أحدث برامجها التليفزيونية، الخاصة بخريطة برامج شهر رمضان 2022، والذي يحمل اسم «نجوم في السماء»، والمُقرر عرضه عبر شاشتها بشكلٍ حصري، طوال أيام الشهر الكريم.

ويخوض عدد كبير من النجوم، مُغامرة القفز من الطائرة، على مسافة تصل إلى 14 ألف قدم، وذلك في تجربة تليفزيونية جديدة من نوعها على شاشات التليفزيون.

ضيوف برنامج نجوم في السماء

ومن المُقرر ظهور عدد كبير من الفنانين، منهم محمد فراج، وبسنت شوقي، ومايان السيد، ورانيا يوسف، ومي سليم، ونيللي كريم، وهشام عاشور، وكارمن سليمان، ومحمد مكاوي، ودينا الشربيني، ولقاء الخميسي، وتيام مصطفى قمر، وآدم المصري وكذلك الإعلامي شريف مدكور، وآخرين

وطرحت قناة «ON» البرومو الدعائي الأول للبرنامج، وذلك عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مُعلقة عليها بقولها: «أكتر حاجة مجنونة هعملها في حياتي هنطلع 14 ألف قدم وهنطير.. انتظروا نجوم السماء - المغامرة في رمضان 2022».

شريف مدكور بعد مشاركته في «نجوم في السماء»: أخطر وأحلى مغامرة

وتناول المُذيع شريف مدكور، مُقدم برنامج 4 شارع شريف، عبر شبكة تليفزيون «الحياة»، كواليس تصوير الحلقة، حيث وصفها بأخطر مغامرة خاضها في حياته، دون الإعلان عن أي تفاصيل آنذاك.

وكتب شريف مدكور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «النهاردة عملت أصعب وأخطر وأحلى مغامرة في حياتي.. هتعرفوا في رمضان».

تفاصيل تعاون محمد فراج وبسنت شوقي في الإذاعة

وفي سياق آخر، تتعاون الفنانة بسنت شوقي، مع زوجها محمد فراج، في مسلسل إذاعي جديد، يحمل اسم «كمال اصطناعي»، ومن المُقرر إذاعته طوال أيام شهر رمضان عبر راديو إنرجي، وهو من كتابة الشاعر مصطفى إبراهيم، ومن إخراج زهرة رامي.