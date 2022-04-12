بدأ مسلسل العائدون الحلقة 11 بشكل غامض، لمتابعيه، إذ ظهر الفنان ميدو عادل، وهو الشخص الذي قاموا بتجنيده، من أجل زرعه داخل تنظيم داعش الإرهابي، بشكل مضطرب، ثم قام بالاتصال على أحد الأشخاص فيما تقوم أمينة خليل، وأمير كرارة بمراقبته ويتساءل «كرارة»، عما يفعله «ميدو»، وهل سيقوم بالإبلاغ عنهم أم لا؟

مسلسل العائدون الحلقة 11.. ميدو عادل يتخلى عن حبيبته

تتضح الأمور ويظهر الفنان ميدو عادل، وهو يتحدث إلى حبيبته «منة»، ويصدمها بأنه اتخذ قرار أن يبعد عنها، كما يطلب منها الدعاء له، وذلك ضمن أحداث مسلسل العائدون الحلقة 11.

مسلسل العائدون الحلقة 11.. تنظيم داعش الإرهابي يفجر سيارة الوالي

وعلى الجانب الآخر من أحداث مسلسل العائدون الحلقة 11 يقوم أحد أعضاء تنظيم داعش الإرهابي بتفجير سيارة الوالي.

ثم يذهب هذا الشخص بعد ذلك إلى الفنان أحمد الأحمد، الذي يقوم بدور أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي ويخبره بالأمر، فيأمره «أحمد»، بضرورة جمع الجنود وإخبارهم على الفور.