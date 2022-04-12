شهد مسلسل العائدون الحلقة 11، عددًا من الأحداث المثيرة، إذ جاء أحد الأشخاص إلى الخليفة، يخبره بوفاة الوالي، فيتصل الخليفة بـ«سياف»، لتعزيته، وتعيينه في منصب الوالي الجديد، وقائد الجناح العسكري لتنظيم داعش الإرهابي.

مسلسل العائدون الحلقة 11 أمير كرارة يحاول تفسير مقتل الوالي

ويظهر أمير كرارة، في مشهد بمسلسل العائدون الحلقة 11 يجمعه بأمينة خليل، وهاني رمزي، لإيجاد تفسير دقيق ومنطقي لمقتل الوالي القديم، وتولي «سياف»، المنصب، وهل هذا سوف يؤثر على العملية التي يؤديها ميدو عادل لصالح الأجهزة الأمنية في مصر أم لا.

مسلسل العائدون الحلقة 11 سياف يتولى منصب الوالي الجديد

وتتواصل أحداث مسلسل العائدون الحلقة 11، إذ يطمئنهم الفنان أمير كرارة، بعدم خطورة الوضع إلى هذا الحد، وأنه بتولي «سياف»، منصب الوالي لدى تنظيم داعش الإرهابي، سوف يسهل عليهم الأمر في القبض عليه بكل سهولة.

وعلى الجانب الآخر يأخذ الفنان ميدو عادل، إجازة من محطة القناة الفضائية التي يعمل بها ويقرر البقاء في المنزل اليوم.