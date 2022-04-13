أكرم حسني: شخصيتي الحقيقية مختلفة عن «جلجل».. والقبول لا يد لأحد فيه

أعرب الفنان أكرم حسني، عن سعادته البالغة بالإرشادات العديدة التي حظى بها مسلسله الرمضاني «مكتوب عليا»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، إذ ذكر أن فكرة القبول لا يد لأحد فيها، ويجب على الجميع احترام المشاهدين فيما يتم تقديمه، إذ أنه إذ لم يكن هناك قبول للمسلسل أو أي عمل درامي أو سينمائي سيكون الأمر صعبًا لأبطاله، موضحًا أن جميع أشكال الفنون من أجل النجاح فيها لا بد أن يكون هناك تحضير جيد.

العمل في المجال الفني صعب للغاية

وأضاف «حسني»، خلال حواره في برنامج « نجوم رمضان أقربلك»، مع المذيعة انجي علي، على راديو «نجوم إف إم»، أن العمل في المجال الفني صعب للغاية، كونه يخاطب ذوق المشاهدين ويتأثر بالذوق العام والظروف، مؤكدًا أن العمل الرمضاني «مكتوب عليا» بدأ العمل عليه منذ شهر سبتمبر الماضي، موضحًا أنه كانت هناك نية بالعمل في رمضان 2022 مع الفنان أحمد أمين لكن الفرصة لم تكتمل، إذ تم عقد أكثر من جلسة فنية معه.

كانت هناك نية بالعمل في رمضان 2022 مع الفنان أحمد أمين

وأوضح الفنان أكرم حسني، أنه كان هناك اتجاه «إني وأمين نشتغل مع بعض وبدأنا نقعد نتكلم، وطول الوقت كنا خايفين نشتغل تاني بعد تجربة الوصية، وبعد النجاح الاستثنائي اتخضينا»، كما ذكر أكرم حسني أن شخصيته الحقيقية مختلفة تمامًا عن شخصية «جلجل» في مسلسل «مكتوب عليا»، إذ قال « أنا عكسه تماما وطول الوقت أنظر للنصف الممتلئ من الكوب، وفترة جائحة فيروس كورونا المستجد كانت فرصة لإعادة ترتيب الأوراق».

يقتدي بمدرسة الفنانين فؤاد المهندس ونجيب الريحاني

وكشف عن افتقاده لصوت الفنان الراحل فؤاد المهندس في الإذاعة خاصة في برنامج «كلمتين وبس»، إذ قال «هذا الجيل يمتلك مدرسة وحضور وسلاسة وكاريزما واحترام ويارب نقدم جزء صغير من مدرستهم»، كما ذكر أنه يقتدي بمدرسة الفنانين فؤاد المهندس ونجيب الريحاني، فلديها طريقة بسيطة لكن صعبة جدا وهي السهل الممتنع، ثم مدرسة الفنانين عادل إمام وسمير غانم وكل فنان منهم لديه منطقته الخاصة.