ما زال الجمهور يبحث عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 11 والقنوات الناقلة، حيث إن العمل يدور في إطار تشويقي كوميدي، عن عائلة «جلجل»، وانتقلت الأحداث في حلقة أمس إلى منطقة كوميدية أكبر .

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 11 والقنوات الناقلة

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل مكتوب عليا على شاشة قناة dmc، يوميا في تمام الساعة 6.45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحًا، و6 صباحًا.

أحداث مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 10

شهدت أحداث مسلسل مكتوب عليا أمس كوميديا خاصة، إذ إنَّه تم القبض على «جلال» بعد اتهامه في جريمة قتل، وظهرت على يديه كلمة جديدة وهي «نام تاني»، وذلك بعد أن استعان به «بدوي» في أن يساعده بأنه يكون «محللًا» لشقيقته.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

العمل من بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم: عمرو عبدالجليل، وأيتن عامر، وهنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.