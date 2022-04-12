مسلسل مكتوب عليا الحلقة 10.. أكرم حسني يدخل في علاقتين بنفس الوقت

غلبت الكوميديا على أحداث مسلسل «مكتوب عليا» الحلقة 10 بطولة الفنان أكرم حسني، إذ تصاعدت الأحداث خلال الحلقة الـ10 التي تم عرضها أمس، ودخل «جلال» الشخصية التي يجسدها الفنان أكرم حسني في علاقتين في نفس الوقت.

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 10

واعترف «جلال» بحبه لـ «سلمى» التي تجسد فيها دور الفنانة هنادي مهنا خلال أداث الحلقة 10 من مسلسل مكتوب عليا إلا أنها ترددت وتركته ورحلت، ليفاجأ بـ«روقة» تنتظره في المنزل وتعترف له بحبها ويتمّ خطبتهما في حفل عائلي، في نفس الوقت الذي تعترف له «سلمى» بحبها له.

ومن المقرر أن يختار الفنان أكرم حسني خلال الحلقات المقبلة بين العلاقتين، خاصة أنه يحب «سلمي»، وبذل مجهود كبير خلال الحلقات السابقة من أجل أن يلفت نظرها، وينال إعجابها، وكان يساندها في كل مشكلة تتعرض لها على مدار الـ10 حلقات السابقة.

مواعيد عرض الحلقة الـ11 من مسلسل مكتوب عليا

تعرض الحلقة الجديدة في المسلسل الساعة 6 و45 دقيقة، حيث أن العمل يعرض مباشرة بعد أذان المغرب، واحتل المرتبة الثالثة على منصة WATCH IT، ونال المسلسل إعجاب الجمهور والنقاد، وأشادوا بدوره إذ أنه يعود للجمهور بكوميديا خاصة.