كلمة مجنون تظهر على وجه أكرم حسني في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 11

بدأت الحلقة الحادية عشر من مسلسل مكتوب عليا الذي يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني، بخروج أكرم حسني «جلجل» من السجن و براءته من جريمة قتل فيدرا شقيقة بدوي «عمرو عبدالجليل»، وفوجئ بكتابة كلمة «لف» على يده.

أحداث الحلقة 11 من مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

وعندما خرج وجد بدوي في انتظاره يرحب به واصطحبه إلى منزله، في حين يحاول أكرم حسني كشف لغز الكلمة المكتوبة على يده، فيعرف في مكتب بدوي أن فيدرا تمتلك 70% من ثروة «بدوي»، فيتذكر أنه لازال متزوجًا منها، فيخرج جلجل بعد أن يعطيه بدوي ٢٠٠ جنيه مكافأة.

جلال يتحدث لهنادي مهنا

ويتصل جلجل بسلمى «هنادي مهنا» ويطلب لقائها، ويكذب عليها بأنه جرى حبسه بسبب حادث سيارة، ثم يطلب منها أن يلتقي والدها لخطبتها.

«جلجل» يجد كلمة «مسح» على يده

يستيقظ جلجل من نومه فيجد على يده كلمة جديدة هي «مسح»، فتبلغه سلمي أن والدها في انتظاره لمقابلته عصر اليوم، ويظهر لأول مره على وجهه كلمة «مجنون»، ولكنه لا يعرف أن الكلمة مكتوبة وظاهرة للجميع، ويشاهدها كل من يلتقيه فيسخر منه وهو لا يدري السبب.

وتقع الكثير من المواقف الكوميدية مع الناس في الشارع، بسبب جلجل الذي لم يلحظ كتابة كلمة «مجنون» على وجهه، وفي منزل سلمى يلتقي والدها، ويدور بينهما حوارًا كوميدًا ويكتشف أن الجميع يرى كلمة مجنون مكتوبة على وجهه، فيطرده والد سلمى، وتخرج خلفه فيطلب الحديث معها على انفراد في أي مكان، وخلال جلوسهما معًا تدخل «روقه» أيتن عامر وتقول إنها مخطوبة لجلجل، فتغضب سلمى وتنفعل وتتركه وترحل.