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عمرو عبد الجليل يحاول التخلص من أكرم حسني في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 11

كتب:

ضحى محمد
09:46 م | الثلاثاء 12 أبريل 2022
مسلسل مكتوب عليا الحلقة 11 أكرم حسني

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 11 أكرم حسني

شهدت أحداث مسلسل مكتوب عليا تطورا في الأحداث، حيث يظهر بدوي الذي يجسد دوره الفنان عمرو عبد الجليل مجددا برفقة زوج شقيقته وهما يلعبان بلياردو، ويتفقان على التخلص من جلجل «أكرم حسني»  حتى لا يشاركهما الميراث بحجة أنه زوج القتيلة، ويحاولان وضع خطة للتخلص منه قبل أن يعرف الحقيقة.

أحداث مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

يحاول أكرم حسني التخلص من «بدوي» حتى يذهب إلى «سلمي» ويقابل والدها، ولكن «روقة» تفسد تلك اللحظات وتعلن حبها له، وأنه تم خطبتهما.

يعود جلجل لمنزله ويحاول اكتشاف الشخص الذي كتب على وجهه كلمة «مجنون»، فيجد والده إحسان، إسماعيل فرغلي، يسخر منه ويستهزأ به فيغضب ويدخل غرفته، ثم يتصل بسلمى وتنتهي أحداث الحلقة.

أبطال مسلسل «مكتوب عليا»

الجدير بالذكر أن مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.