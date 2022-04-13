مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 11.. علي قاسم يستفز آسر ياسين

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي، بطولة آسر ياسين، كثير من التطور في الأحداث بين أبطال العمل، وظهور ضيف شرف جديد، لذا نعرض ملخص أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 11.

وتضمن مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 11، ظهور الفنان علي قاسم كضيف شرف في الأحداث، إذ أنه ظهر بشخصية المحامي أمجد، الذي سيقف ضد الفنان آسر ياسين في القضية التي يتولاها حاليا.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 11

بدأت أحداث الحلقة الحادية عشر بظهور أمجد، وذهابه إلى مكتب المحاماه، ومقابلة فريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، وقدم لها أوراق تهدد الشاهد المتواجد معها في القضية التي تتولى الدفاع فيها عن المتضررين، من رواسب أحد المصانع فى النيل، ولم يكتفى أمجد بهذا الأمر، لكنه دخل بشكل مفاجئ لمكتب زين الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين.

أمجد يستفز زين

وعرف اسمه لزين، لكن زين لم ينتبه له، ولم يبدي له اهتمام بسبب ثقته الكبيرة في نفسه، واستفزاز أمجد له، وبالفعل نجح أمجد فى استفزاز زين، وقرر الأخير أن يتولى القضية أمامه بدلا من فريدة.