ينتظر الجمهور مساء اليوم، عرض الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي، بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داود، لمعرفة تطورات القضايا الخاصة بمكتب المحاماة، وهنا تعرف على مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 11 والقنوات الناقلة.

وستكون مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 11 والقنوات الناقلة، مساء اليوم، حصريا على قناة cbc، الساعة التاسعة مساء، وستشهد قضية جديدة توكل للمحامي زين، الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، وآدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 11 والقنوات الناقلة

وتعاد الحلقة 11 من مسلسل سوتس بالعربي، الساعة الثانية وخمس دقائق صباحا، وموعد الإعادة الثانية الساعة التاسعة إلا ربع صباح اليوم التالي.

أحداث سوتس بالعربي الحلقة العاشرة

وشهدت الحلقة العاشرة أحداثا مثيرة من بينها تورط المحامي قدري الزيات، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين، في وفاة أحد شهود قضية زين الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين.