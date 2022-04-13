اليوم.. المحكمة تقتص للطفلة جودي من معلم أزهري: اعتدى عليها في درس تحفيظ قرآن

تسدل اليوم محكمة جنايات البحر الأحمر، الستار عن قضية هتك عرض الطفلة «جودي»، عمرها 8 سنوات، على يد مدرسها خلال درس تحفيظ القرآن الكريم، وبحسب أمر إحالة المتهم «محمد. ع» 28 سنة معلم أزهري إلى محكمة الجنايات، أنه اعتدى على الطفلة على مدار 4 سنوات داخل منزله، مستغلا حضور الطفلة إليه لحفظ القرآن الكريم، ومن المقرر أن تصدر المحكمة برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، وعضوية المستشارين أحمد الفقي وطارق عبد الفتاح، بأمانة سر أشرف جعفر، حكمها في القضية.

مقاطع فيديو إباحية

أوراق القضية التي حملت 2002 لسنة 2021 جنايات القصير، حوت أدلة الاتهام، وأبرزها ما ورد على لسان الطفلة المجني عليها، التي ذكرت أن المتهم اعتداء عليها عن طريق تجريدها من ملابسها وملامسة مواضع عفتها، وعرض عليها مقاطع فيديو إباحية، كانت على هاتفه المحمول.

رواية المتهم ضد الطفلة جودي

اعترف المتهم في أوراق القضية التي سطرتها النيابة العامة بتفاصيل الجريمة، بقوله إنه ارتكب الواقعة عن طريق ملامسة مواضع عفة الطفلة من الأمام والخلف، وتقبيلها في فمهما وإرغامها على مشاهدة مقاطع فيديو إباحية، وتحفظت النيابة على هاتف محمول خاص بالمتهم وبفحصه تبين وجود عدة مقاطع فيديو إباحية، تتطابق مع ما ذكرته المجني عليها والمتهم.

معاينة النيابة

معاينة النيابة العامة لمنزل المتهم، أثبتت مطابقة أقوال المجني عليها في محضر تحقيقات النيابة العامة، ما يؤكد ارتكاب المتهم بجريمته على النحو المبين في التحقيقات، الذي اعترف به المتهم عند مواجهته بأدلة الاتهام.