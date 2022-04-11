مسلسل ملف سري الحلقة 10.. زوجة المالكي تطالب النيابة بالقبض على هارون

خطف مشهد خروج مريم المالكي من الحبس، الأنظار خلال أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 10، وهي الشخصية التي تلعبها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد بعد أن خرجت من سرايا النيابة بعد أن أبلغ عنها المستشار يحيى عز الدين شخصية هاني سلامة.

مسلسل ملف سري الحلقة 10.. مشكلات مريم المالكي مع والدها

كشفت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 10، عن أنّ والد مريم، هو هارون المالكي شخصية الفنان محسن محي الدين توعدت المستشار يحيى بعدم تركه بما فعله بابنته وهدده بأنه سيأخذ حقه مهما مر الزمان، وهو ما رده أيضًا المستشار يحيي له، مؤكدا أنه لديه حق ولن يتركه.

مسلسل ملف سري الحلقة 10.. المستشار يحيى لن يترك حقه

وأوضحت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 10 أن مشاكل مريم ووالدها مروان قائمة ولم تنتهِ، كونها رفضت الذهاب معه وأصرّت على الرحيل بمفردها، وهو ما أغضب محاميه إيهاب فهمي قائلًا «عمرك ما هتعرف تتعامل معاها».

المستشار يحيي تلقى مكالمة من ناجي الخلعي شخصية احمد الرافعي طلبه فيها تحديد موقع ومعياد لمقابلتهم سويا ومعرفة مصير الألماس المسروق.

وشهدت الحلقة مفاجأة مثيرة حين ما تسلمت زوجة يوسف المالكي شركاته وهي شخصية الفنانة دينا حيث أعلنت في مؤتمر صحفي طلبها من النائب العام القبض على شقيق زوجها هارون شخصية محسن محيي الدين.

ومع نهاية أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 10 تتعرض الطفلة ماليكة ابنة شقيقة المستشار يحيي عز الدين لحادث سيارة، ولكن لم تكشف الحلقة إن كان ذلك حلما للمستشار يحيي أم حقيقة بالفعل.