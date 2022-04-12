النيابة تقرر إجراء تحليل مخدرات للمتهمين بقتل شاب في مصر الجديدة

قررت النيابة العامة عرض المتهمين بقتل شاب بطلق ناري في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة على الطب الشرعي؛ لإجراء الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والحكوليات، وبيان إذا كانا المتهمين وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات من عدمه.

واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، وكذا استعجال تحريات المباحث النهائية الخاصة بالواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ وتفاصيل الواقعة

وتلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا بالعثور على جثة شاب في أحد شوارع دائرة قسم الشرطة، وتبين إنها لشاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

كما تبين إصابته بطلق ناري، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهمين.

التحفظ على كاميرات المراقبة

كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على جثة المجني عليه تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وبيان إذا كان المجني عليه قتل في مكان العثور عليه أم قتل في مكان آخر، ونُقلت الجثة لمكان العثور عليها.

وتحفظ فريق البحث الجنائي على كاميرات المراقبة وبتفريغها تبين أن الكاميرات رصدت تشاجر شخصين في منطقة العثور على جثة المجني، كما رصدت بعد ذلك مرور المجني عليه بجوارها وفي محاولة منه للفض بينهما، أصابه طلق ناري من سلاح ناري كان بحوزة أحدهما، وسقط أرضًا وسط بركة من الدماء وتمكن الشخصين من الهرب.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهمان وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها السابقة.