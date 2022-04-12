المتهم بحرق زوجته في منشأة القناطر: سرقت 5 آلاف جنيه وهجرت البيت

اعترف المتهم بإشعال النار بزوجته في قرية «نكلا»، بمنشأة القناطر، بجريمته أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لافتا إلى أن زوجته هجرت منزل الزوجية بعد استيلائها على مبلغ 5 آلاف جنيه، وبدأت بيع الخضار في سوق القرية على غير رغبته.

«علي قطة» أشعل النار في زوجته

وأشار المتهم الشهير بـ «علي قطة»، إلى أنه اشترى كمية من البنزين وألقاها على زوجته وأشعل بها النار خلال بيعها الخضار في السوق، بعد عقد العزم على ارتكاب الجريمة.

وأشار التقرير الطبي إلى أن المجني عليها أصيبت بحروق بنسبة 45% في جميع أنحاء جسدها، وحالتها الصحية مستقرة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا بإشعال أحد الأشخاص النار بزوجته، في قرية نكلا بمنشأة القناطر، فكلف رجال المباحث بسرعة ضبط المتهم، وعقب القبض عليه، اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وذكر أن زوجته المجني عليها تركت مسكن الزوجية، بسبب خلافات بينهما، واستولت على 5 الاف جنيه، واكتشف أنها تبيع الخضار بسوق القرية، دون رغبته، مما دفعه لإشعال النار بها.

واستمع رجال المباحث لأقوال المجني عليها التي تم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، وتبين إصابتها بنسبة حروق 45% بأنحاء جسدها، واتهمت زوجها بارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات بينهما، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان، وفحص كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.