القصة الكاملة لاعتزال توفيق عبدالحميد الفن.. إعلانه الابتعاد ومطالبات باستمراره

فاجئ الفنان توفيق عبدالحميد جمهوره، بمنشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الاثنين، اعلانه اعتزال الفن، بعد الانتهاء من تصوير مسلسله الرمضاني «يوتيرن».

وكتب توفيق عبدالحميد قائلا: «أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيًا».

وتساءل الجمهور عن سبب اعتزال الفنان توفيق عبدالحميد المفاجئ، وأنه لا بد من وجود سبب كبير للاعتزال.

يعود الفنان توفيق عبد الحميد، لينفي هذا الكلام، خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: «قراري سببه حالتي الصحية ولا علاقة لأي شخص به، وأرجو احترام رغبتي في عدم الكلام».

وأضاف في منشور آخر: «أحيانا يمنحنى التمثيل، وتحديدا في الدراما التلفزيونية، الفرصة بأن أضع قطعة من عمري في الشخصية، تزيد أحيانا أو تقل، حسب التفاصيل والأحداث، وهذا ممتع ومؤلم بشدة».

اعتراض الجمهور عىي اعتزال الفنان توفيق عبدالحميد

وانهالت تعلقات الجمهور على قرار اعتزال الفنان توفيق عبدالحميد، وجاءت كالتالي:

«فعلا وبكل صدق، احنا محتاجين حضرتك جدا، وياريت تعيد التفكير في قرار الاعتزال».

وقال تعليق آخر: «حضرتك كل أدوارك محترمة، وغير كده حضرتك ممثل موهوب، كل الاحترام والتقدير، ربنا يحفظك وموفق دائما يا رب».

وأضاف آخر: «حضرتك موهوب بجد، وبتتقن الدور باحتراف، مش بنحس أنك بتمثل، خسارة أنك تعتزل، ربنا يديك الصحة».

وجاء تعليق آخر: «لا تنسى إننا لنا حق فيك كمبدع وفنان قدير نعتز به.. فرجاء أعدل عن قرارك، فنحن سنطالب بحقنا المدني فيك ومنك»

مسلسل يوتيرن

ويشارك الفنان توفيق عبدالحميد في مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، أيمن القيسوني، ومحمود حجازي، وعبير صبري، وصفاء الطوخي ونانسي صلاح والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.