توفيق عبدالحميد بعد قرار اعتزاله الفن: أضع قطعة من عمري في الشخصية

حسم الفنان توفيق عبدالحميد الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن أمس اعتزاله الفن، بعد الانتهاء من تصوير مسلسل «يوتيرن» مع الفنانة ريهام حجاج، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني الجاري.

توفيق عبدالحميد يوجه رسالة جديدة إلى جمهوره

وكتب توفيق عبدالحميد عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «أحيانا يمنحني التمثيل وتحديداً في الدراما التلفزيونية الفرصة بأن أضع قطعة من عمري في الشخصية»، مضيفًا «تزيد أحيانا أو تقل حسب التفاصيل والأحداث وهذا ممتع ومؤلم بشدة».

توفيق عبدالحميد يعلن اعتزاله الفن

«سأعتزل الفن بعد الانتهاء من تصوير مسلسل يوتيرن»، بهذه الكلمات أعلن الفنان توفيق عبد الحميد اعتزاله الفن، ولكنه أوضح السبب قائلاً، «توضيح هام، لم تحدث أي مشاكل بيني وبين ريهام حجاج أو أي أحد من فريق العمل وعلاقتي والحمد لله بالجميع طيبة وقراري بالاعتزال سببه حالتي الصحية».

الجمهور يطالب توفيق عبدالحميد بعدم اعتزال الفن

أشاد الجمهور بأداء الفنان توفيق عبدالحميد خلال مسلسل «يوتيرن»، وكتب الجمهور عددًا من التعليقات على منشوره قائلاً، «حضرتك موهوب بجد وبتتقن الدور باحتراف مش بنحس انك بتمثل وخسارة انك تعتزل ربنا يديك الصحة وأرجو إنك تطمنا عليك دايما»، وتعليق آخر «حضرتك بتمثل بإخلاص ومقنع جدا ربنا معاك ويوفقك لما فيه الخير والصالح والنجاح ضريبته مش سهله ربنا يطمنا عليك».

وعلق أحد الجمهور: «كل أدوارك لها قيمتها لإيمانك أن الفن رسالة سامية ترتقي بالمجتمع، وفقك الله وأتمنى أن تتراجع في قرار الاعتزال»، وعلق أحد المتابعين «حضرتك علامة مميزة اتقان واحتراف».

ويجسد الفنان توفيق عبدالحميد دور والد الفنانة ريهام حجاج، الذي يقف بجوارها ويساندها ضد زوجها، الذيأبلغ عنها في فضية قتل، بعدما اكتشف خيانتها مع ابن خالتها «كريم قاسم».