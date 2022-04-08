توفيق عبدالحميد يشيد بشباب مسلسل «يوتيرن»: أنا شخصيا مستمتع بأدائهم

أشاد الفنان القدير توفيق عبد الحميد بأداء عدد من الفنانين الشباب الذين شاركوه مسلسل «يوتيرن»، الذي يُعرض حاليًا في الماراثون الرمضاني 2022، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرًا إلى أنه استمتع بأدائهم.

وكتب توفيق عبد الحميد عبر «الفيس بوك»: «أربعة لم يكن لي سابق معرفة بهم قبل يوتيرن، لكنهم يستحقون الإشادة والدعم: نانسي صلاح وهلا السعيد ومحمود حجازى وأيمن قيسون، أنا شخصيا مستمتع بأدائهم».

مسلسل يوتيرن يعيد توفيق عبدالحميد إلى الدراما

ويشهد مسلسل «يوتيرن»، عودة الفنان القدير إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب دام لأكثر من 12 عامًا، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع قرار عودته، وظهوره على الشاشة منذ بداية عرض المسلسل، إذ يجسد دور والد الفنانة ريهام حجاج خلال أحداث العمل.

توفيق عبدالحميد يكشف كواليس مشاركته في العمل

وكان «عبدالحميد»، كشف خلال تصريح لـ «الوطن» عن كواليس مشاركته في «يوتيرن»، حيث أشار أن أول من تواصل معه للمشاركة في هذا العمل المنتج جمال العدل، ثم تحدث إليه المؤلف أيمن سلامة لتوضيح التفاصيل الخاصة بالشخصية، مضيفًا أنه استمتع بالعمل مع ريهام حجاج وأخبرها أنه سيعتبرها ابنته الحقيقية.

أبطال مسلسل يوتيرن

يضم مسلسل يوتيرن مجموعة من النجوم، هم: «ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، كريم قاسم، أيمن قيسون، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمود حجازي»، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.