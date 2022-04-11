عاجل.. توفيق عبدالحميد يعلن اعتزاله التمثيل نهائيا بعد مسلسل يوتيرن

أعلن الفنان توفيق عبدالحميد أنه سينتهي خلال الأيام المقبلة من تصوير مشاهده في مسلسل يوتيرن، إذ يجسد دور والد الفنانة ريهام حجاج خلال أحداث العمل، وبعدها سيعتزل نهائيا بعد انتهائه من التصوير.

توفيق عبدالحميد يعلن اعتزاله التمثيل

وكتب توفيق عبدالحميد، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيًا»، موضحًا أن السبب في ذلك حالته الصحية.

وتابع: «قراري سببه حالتي الصحية ولا علاقة لأي شخص به، وأرجو احترام رغبتي في عدم الكلام»، وحاولت «الوطن» التواصل معه لمعرفة الأسباب لكنه رفض الحديث مكتفيا بما كتبه على «فيس بوك».

يوتيرن يعيد توفيق عبدالحميد إلى التمثيل

يذكر أن مسلسل «يوتيرن» أعاد توفيق عبدالحميد إلى التمثيل مرة أخرى بعد غياب دام لأكثر من 12 عامًا، منذ آخر أعماله، مشيرًا أنه أعجب بقصة العمل والدور المعروض عليه لذلك وافق على المشاركة، كما أنه يعتبر ريهام حجاج ابنته.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن يشارك في بطولته عدد من النجوم، وهم ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، أيمن القيسوني، ومحمود حجازي، وعبير صبري، وصفاء الطوخي ونانسي صلاح والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.