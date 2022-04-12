بعد إعلانه اعتزال التمثيل.. مواقف إنسانية مؤثرة في حياة الفنان توفيق عبدالحميد

فاجأ الفنان توفيق عبدالحميد، محبيه، بإعلان اعتزاله في منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مبررًا ذلك بأسباب صحية خاصة، ويُعد الفنان توفيق عبدالحميد من أصحاب المواقف الإنسانية طوال مشواره الفني.

ابتعاده عن الوسط الفني وعدم رغبته في التواجد لمجرد الانتشار

وعلى الرغم من موهبة الفنان توفيق عبدالحميد الكبيرة والقديرة، واحترام وحب الجمهور له، إلا أن احترامه لذاته دفعه للابتعاد عن مجال الفن لمدة 12 عامًا، ورفض التواجد لمجرد الظهور، وفقا لحديثه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة الذي يذاع على فضائية «dmc».

طلب أجر عالي في الحلقة وتبرع به لمستشفى أبو الريش

وكشفت الإعلامية إسعاد يونس في نهاية حوارها مع الفنان توفيق عبدالحميد ببرنامجها «صاحبة السعادة»، أن الفنان توفيق عبدالحميد طلب أجرًا كبيرًا مقابل ظهوره معها في حلقة بالبرنامج، وأنه تبرع بهذا الأجر كاملاً لصالح مستشفى أبوالريش، في موقف راقي ونبيل من الفنان الرائع توفيق عبدالحميد.

إعلانه خبر اعتزاله بعد انتهاء تصوير مسلسل يوتيرن

وعلى الرغم من أن خبر اعتزاله أحزن كل محبيه بعد إعلانه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلا أنه عكس احترام الفنان الكبير لشخصه، ورفضه الظهور على شاشات التلفزيون وهو مريض، وفضل أن تظل صورته أمام الناس ناصعة خالية من أي استعطاف أو شفقة.