محافظ الإسماعيلية يصدر قرارا بمنع خروج سيارات القمح خارج المحافظة

أصدر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، تعليمات مشددة، بحظر خروج أي سيارة محملة بالقمح خارج حدود المحافظة، إلا بتصديق كتابي منه.

وقال بشارة، إن خروج القمح المحافظة، لن يتم إلا بعد تخطى ناتج حصاد القمح سعة تخزين الصوامع في الاسماعيلية بشكل كامل، مشيرا إلى أنه سيجري مصادرة السيارات المضبوطة، وما تحمله من قمح.

بشارة يناقش اشتراكات توريد القمح

وناقش بشارة ضوابط واشتراطات توريد القمح لصوامع الغلال هذا العام، للحفاظ على المحصول الاستراتيجي في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، وصعوبة استيراد القمح من الخارج.

وقال محافظ الإسماعيلية، إنه من المنتظر أن يكون ناتج محصول القمح بمحافظة الإسماعيلية هذا العام 84 ألف طن كحد أدنى، وأن السعة التخزينية لصوامع القمح بالمحافظة، تبلغ 130 ألف طن.

بشارة يوجه بضبط الأسعار في الأسواق

وعقد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة ومتابعة وضبط الاسعار بالأسواق، لحماية محدودي الدخل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد عثمان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، ونائب المستشار العسكري للمحافظة، ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لتوافر السلع الأساسية والغذائية بالأسواق والمحلات التجارية، و أسعارها ، بالإضافة لبحث سبل التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية، ومنافذ القوات المسلحة، والمنافذ التابعة لوزارة الداخلية، لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة طوال العام.