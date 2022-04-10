مصرع شاب وإصابة 4 أطفال في حادثي سير بمحافظة الإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 أطفال في حادثي سير يمحافظة الإسماعيلية، ظهر اليوم الأحد، على طريقي «الإسماعيلية الزقازيق الزراعي» والقنطرة العريش.

وفاة شاب في حادث بالقصاصين

وتوفي شاب في الثلاثينيات من العمر ظهر اليوم الأحد، إثر تصادم سيارة رقم «6723 ط ن ي»، مع توك توك بدون لوحات معدنية، أعلى محور 30 يونيو، قرب منطقة الشيخ سليم في القصاصين بالإسماعيلية.

وقالت مصادر طبية بمستشفى التل الكبير، إن الحادث أسفر عن مصرع مصطفى علي سعيد، 36 عاما، مقيم بقرية المحسمة القديمة التابعة لمركز القصاصين، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

إصابة 4 أطفال في حادث بطريق القنطرة

وأصيب 4 أطفال في حادث تصادم سيارة مع تروسيكل بدون لوحات معدنية، على طريق القنطرة شرق العريش، ظهر اليوم الأحد، ونقلوا إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمد كرم السيد، 14 عاما، وزهرة كرم السيد، 12 عاما، ويوسف كرم السيد، 6 أعوام، وأحمد سليمان السيد، 8 أعوام، مقيمين بقرية جلبانة بمركز القنطرة شرق.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بأربع سيارات إسعاف نقلت المصابين إلي مستشفى القنطرة شرق المركزي لتلقي العلاج.

وقالت مصادر طبية بالمستشفى، إن الإصابات تتنوع بين كسور مختلفة وجروح وكدمات في مختلف أنحاء الجسم، وحالة المصابين شبه مستقرة، ومن المتوقع خروجهم خلال ساعات بعد الاطمئنان على استقرار الحالة الصحية.