طقس الإسماعيلية اليوم.. الحرارة تصل إلى 14 درجة وتحذير من رياح وأتربة

تشهد محافظة الإسماعيلية، مع قرب حلول منتصف شهر رمضان المبارك، انخفاضا ملحوظا في الحرارة، مقارنة بالأسبوع الماضي، خاصة عقب انتهاء التراويح، إذ سجل متوسط درجات الحرارة، خلال الأيام العشرة من رمضان 30 درجة نهارا، فيما انخفضت المعدلات ليلا لتصل إلى 14 درجة مع انتصاف الليل، لكن طقس الإسماعيلية اليوم، يشهد تغيرا ملحوظا عن الأيام السابقة.

طقس الإسماعيلية اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي، أنه يسود البلاد طقسا ربيعيا معتدلا حتى نهاية الأسبوع، لتكون الأجواء لطيفة على معظم المحافظات، مشيرة إلى طقس الإسماعيلية اليوم، إذ توقعت أن تسجل الحرارة 25 درجة، في حين تسجل درجات الحرارة الصغرى، نحو 14 درجة، ويكون الطقس باردا في أول الليل والصباح الباكر.

نشاط للرياح المصحوبة بالأتربة

توقعت الأرصاد، نشاط للرياح، خلال هذه الأيام على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وإقليم القناة وسيناء وجنوب البلاد، موضحة أن تستمر حتى يوم الأحد المقبل، فيما تشهد المحافظات ارتفاعا ملحوظ في درجات الحرارة بدءًا من السبت المقبل، وتستمر الموجة لمدة أسبوع، مشيرة إلى أن الرياح ستكون مصحوبة بالأتربة والغبار.

سيولة مرورية علي الطرق

شهدت طرق محافظة الإسماعيلية القاهرة السريعة والصحراوية، صباح اليوم، انعدام الشبورة، كما شهدت سيولة مرورية، وعدم وقوع أي حوادث على الطرق، مع انتشار الخدمات الأمنية بشكل مكثف منذ أول أيام رمضان، على محور 30 يونيو وطرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد والإسماعيلية السويس الصحراوي.

ونبهت الخدمات المرورية علي المواطنين بضرورة الحذر أثناء السفر، والالتزام بالحارات والسرعات المقررة، لعدم وقوع أي حوادث مرورية.