أسرة زياد «طفل الإسماعيلية» ترفض تلقي العزاء: ننتظر المحاكمة العاجلة

رفضت أسرة الطفل زياد أمير، ضحية جريمة الغدر في محافظة الإسماعيلية تلقي العزاء من الجيران والأقارب خلال الساعات الماضية، بمنطقة كيلو 17 التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

وقال صلاح خليل عم طفل الإسماعيلية زياد أمير، إن الشرطة نجحت في القبض على المتهم بقتل الطفل، واعترف بارتكاب جريمته، وأنهم في انتظار إحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

جدة الطفل زياد: «شكينا في القاتل وأنكر ولم نتوقع قتله»

بينما قالت جدة الطفل إن الأسرة شكت في المتهم عمر.ع خاصة، لتغير سلوكه في الفترة الأخيرة بعد قدومه من شمال سيناء للعمل في الإسماعيلية.

وتابعت: «والده توسل له أن يبلغه مكانه ولم يتوقع أنه قتله، والمتهم كان يبحث معهم عن جثة زياد بعدما استدعاه والده من مركز القنطرة إلى مقر الأسرة مرة أخرى».

وأشارت جدة الطفل إلى أن المتهم من أقارب الأسرة المقيمين في منطقة بئر العبد في شمال سيناء، وأنه جاء للإسماعيلية بحثا عن فرصة عمل، وفتحت الأسرة له بابها ليستقر معهم، موضحة أنه جرى اكتشاف جثمان الطفل في اليوم الثاني من اختفائه، قائلة: «القاتل قتله ودفنه أسفل شجرة خلف المنزل ورفض أي شخص يبحث في هذه المنطقة سواه ليؤكد عدم عثوره على أي شيء».

المتهم صاحب الطفل زياد 20 يوما

وقال شهود العيان والجيران لأسرة المجني عليه، إن المتهم كان يمشي مع الطفل كثيرا خلال الفترة الأخيرة، ويجلسان سويا في أماكن كثيرة بمنطقة إقامتهما، وهو ماجعل الطفل يتعلق به.

تشييع جثمان الطفل زياد

وشيع المئات من أهالي عزبة الحمادة في منطقة كيلو 17 بقرية أبو خليفة طفل الإسماعيلية زياد أمير، وسط حالة من الحزن على مقابر الأسرة.

ونجح رجال المباحث الجنائية في القبض على المتهم خلال الساعات الماضية، إلا أن التحقيقات مازالت مستمرة معه في النيابة العامة للوصول إلى تفاصيل ارتكابه الواقعة.