هاني رمزي: مشاركتي في «العائدون» شهادة ميلاد جديدة بعيدا عن الكوميديا

قال الفنان هاني رمزي، إنه يشارك في مسلسل العائدون هذا العام، لأن المسلسل يكشف حقائق كثيرة لم يعرفها الكثيرون، إذ عرض الأمر الذي لا يعرفه كثير من الأشخاص، وتم عرض أحلام جماعة الإخوان بإقامة خلافة.

الموافقة على الدور بمجرد طلبه

أضاف «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه وافق على المسلسل بمجرد العرض عليه، لافتا إلى أن المسلسل لديه حقائق كثيرة، لا يعلمها المواطن العادي، مؤكدا أنه تم كتابته بشكل جيد.

الدعوة لعرض المسلسل في مختلف الدول

وأوضح الفنان هاني رمزي، أنه يدعو أن يعرض المسلسل في كل العالم، وليس البلاد العربية فقط، لأنه يتحدث عن الإرهاب الذي يواجهه العالم، وستوجد ردود أفعال إيجابية من مختلف دول العالم.

جرأة غير مسبوقة بترشيحه

وأكد الفنان هاني رمزي، أن الأدوار الجادة جديدة عليه، وهناك إعجاب بدوره من الجمهور، متابعا: «أنا استغربت ترشيحي، دي جرأة غير مسبوقة، والترشيح كان بالإجماع، كان فيه بعد نظر ليا، عشان أوري الناس إن في ممثل حقيقي مش كوميديان بس، كنت هقولهم يكتبوا الوجه الجديد، بس قولت الناس هتتريق، فضلت كلمة ضيف بس، الدور كان حساس أوي، ولازم يكون في اطمئنان للي هيعمله، وأنا قولت هغير جلدي، ويا رب يعجب الناس، مبسوط جدا إن المسلسل ناجح مع الناس، واتوقع الحلقات اللي بعدها تعلم مع الناس، وأنا اتشرف إني أطلع معاك في البرنامج».