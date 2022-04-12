بسبب مو صلاح.. خناقة بين نيللي كريم وزوجها في فاتن أمل حربي الحلقة 11

بدأت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم، بلقطة «فلاش باك» قبل الانفصال عن زوجها «سيف» الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة.

أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل فاتن أمل حربي

وبدأ المشهد الأول من الحلقة الحادية عشرة من ضمن مسلسل، فاتن أمل حربي، بخلاف بين «فاتن» و«سيف» بسبب صورة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، وليفربول، الموجودة على الجدران.

وأجبر «سيف» «فاتن» على نزع الصورة، بحجة ألا ينظر إليها ابنتاه الصغيرتان .

وخلال تسلسل الأحداث، قرر «شريف سلامة» الذي يقوم بدور طليق «فاتن» مطالبتها بالعودة له مجدداً، خاصة بعدما رفضت المحكمة دعوتها بتغيير قانون الحضانة، إلا أن الأخيرة رفضت العودة له مطلقاً.

ولا تزال «فاتن» تعيش في حيرة مع حقيبة النقود التي أُرسلت لديها من قِبل مجهول، دون أن تعرف من هو، خاصة مع تلقيها هواتف مجهولة تطلب منها التصرف بالأموال.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة ٥ والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي، حصريا عبر شاشة «سي بي سي»، في المواعيد الآتية:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية للمسلسل، في تمام الساعة 10:15 صباحًا.

ويعرض العمل أيضًا، على منصة watchit.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

ومسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانين نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.