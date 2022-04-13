إصابة الفنان إيهاب فهمي في قدمة خلال تصوير مسلسل «ملف سري»

أعلنت يسرا وجيه زوجة الفنان إيهاب فهمي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إصابة زوجها إيهاب فهمي في قدمه خلال تصوير «مشاهد أكشن» في مسلسل «ملف سري».

زوجة إيهاب فهمي: «يا رب ما أشوف فيك حاجة وحشة أبدا»

ونشرت يسرا صورة لقدم زوجها المصابة وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، يا رب مشوفش فيك أي حاجة وحشه حبيبي، ويخليك ليا، قلنا بلاش أكشن، بس الحمد لله حدث أثناء التصوير ملف سري شكرا رجالة فنون مصر».

مسلسل ملف سري

مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة، وكارولين عزمي، وإيمان سلامة، وصبا الرافعي، ونضال الشافعي، وعائشة بن أحمد، ورحمة حسن، وماجد المصري، ومحسن محيي الدين، ومادلين طبر، ودنيا عبدالعزيز، ومن تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

ويعرض المسلسل علي شاشة قناة «dmc» في تمام الساعة 11.50 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 10.30 صباح اليوم التالي، كما يعرض على شاشة قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً.