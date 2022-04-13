تجهيز 230 مسجدا وساحة لأداء صلاة عيد الفطر في محافظة جنوب سيناء

قال الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إنَّ خطة إنشاء وتطوير المساجد في المحافظة تسير طبقًا للخطة الموضوعة التي وافق عليها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مشيرًا إلى أنَّ إجمالي المساجد في محافظة جنوب سيناء 581 مسجدًا في 9 مدن والقرى والوديان التابعة للمدن.

وأضاف «الراوي»، أنَّ صلاة التراويح هذا العام تقام في كل مسجد تقام به صلاة الجمعة بإجمالي 263 مسجدًا، موضحًا أنَّ هناك تنسيق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، للمساعدة في إنشاء وتطوير المساجد، وأن صلاة عيد الفطر هذا العام تختلف عن العام السابق بعد إعادة فتح دورات المياه للمصلين وتخفيف إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

230 مسجدًا وساحة لصلاة عيد الفطر

وتابع «الراوي»، أنَّ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وافق على مقترح خطة صلاة عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث جرى إعداد وتجهيز ما يقرب من 230 مسجدًا وساحة للصلاة في مختلف مدن المحافظة بعد التخفيف من إجراءات كورونا.

وأوضح أنَّ الصلاة هذا العام تختلف عن العامين الماضيين بسبب انحسار فيروس كورونا، إذ جرى فتح دورات المياه في كل المساجد، مشيرا إلى أن خطبة العيد طبقا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لن تزيد على 10 دقائق.

مجمع إسلامي في نويبع

وأكّد وكيل وزارة الأوقاف أن الدكتور محمد مختار جمعة عقد اجتماعا أمس مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمناقشة خطة عمل الأوقاف الفترة القادمة، حيث جرى الموافقة على إنشاء مجمع إسلامي في مدينة نويبع على مساحة 5 آلاف متر مربع.

وأوضح أنَّ المسجد يضم مصلى كبير للرجال على مساحة 3 آلاف متر، ومصلى للسيدات، ومكتبة ضخمة، وهناك مسجد جديد في مدينة دهب سيتمّ إنشاؤه على مساحة 2000 متر مربع، ليصل إجمالي المساجد التي جرى إنشاؤها خلال عامين نحو 230 مسجدًا.

فرش 4 مساجد بإجمالي 2000 متر

فيما قال الشيخ إبراهيم أحمد علي مدير إدارة الإرشاد الديني، إنَّ كل وادي وتجمع بدوي على أرض جنوب سيناء أصبح به إمام يقوم بالصلاة بالأهالي وإلقاء الدروس على المصلين، موضحًا أنَّ الوزير شدد على ضرورة الاستمرار في تعليم أهالي سيناء تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى الوسطية، وذلك بهدف محاربة الفكر المتطرف.

وأوضح أنَّ وكيل وزارة الأوقاف، وافق على فرش 4 مساجد بالمحافظة، بإجمالي 2000 متر مربع، خلال شهر رمضان، مسجدين في رأس سدر، واثنين في طور سيناء.

تكريم حفظة القرآن

وفي سياق آخر، أوضح «الراوي» إنَّه تقرر إقامة احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم 20 رمضان الجاري، مضيفا أنه جرى توزيع نحو 10 أطنان لحوم من صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية، وتوزيع 2000 شنطة رمضانية في المحافظة.