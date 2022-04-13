ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل مركزي تجميل وتخسيس في طنطا (صور)

نفذت إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بالغربية، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين في مديرية أمن الغربية، حملة تفتيشية مكبرة على المنشآت الصحية غير الحكومية، ما أسفر عن ضبط مركزين للسنمة وأدوية مجهولة المصدر وأخرى غير مسجلة في وزارة الصحة.

حملات تفتيشية مفاجئة

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن إدارة قسم العلاج الحر في مديرية الصحة بالغربية، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين في مديرية أمن الغربية، تمكنت في حملة تفتيشية مفاجئة على المنشآت الصحية غير الحكومية بطنطا، من ضبط مركزين للسمنة والتجميل بنطاق حي أول وثاني طنطا، وأسفر الضبط عن قيامهما ببيع أدوية للتخسيس مجهولة المصدر وتشكل خطورة علي صحة الإنسان، وتم التحفظ علي الأدوية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن مديرية الصحة تشن حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الصحية غير الحكومية لمتابعة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية غير الحكومية.

شكاوى لغرفة عمليات الصحة بالغربية

وأضاف أن غرفة عمليات مديرية الصحة بالغربية، وردت إليها معلومات و شكاوى عن وجود مركزين لبيع أدوية للتخسيس وأدوية أخرى مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بمركزين للتخسيس والتجميل في مدينة طنطا، وعلى الفور تم تشكيل حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين في مديرية أمن الغربية، وبمداهمة المركزين، ضُبطت أدوية مجهولة المصدر تستخدم للتخسيس، وتم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة للتحقيق.