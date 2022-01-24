حصار مراكز التخسيس والتجميل غير المرخصة في بني سويف.. يديرها أطباء مزيفين

في غضون نحو أسبوع، أغلقت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، مركزين للتغذية العلاجية والتجميل والعناية بالبشرة والشعر في مدينة بني سويف، لإدارتهما بدون ترخيص، وعدم مزاولة صاحبهما ومديرهما مهنة الطب، وحيازة أدوية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى عدد من المخالفات الطبية الأخرى، بينها وجود حجرة كشف طبي داخل كلا المركزين.

تشميع مركز تغذية غير مرخص بداخله أدوية مجهولة

خلال حملة نفذتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، قبل ساعات، ضبطت مركزا للتغذية العلاجية والتجميل والعناية بالبشرة والشعر، في بني سويف، يديره منتحل صفه طبيب، لا يحمل رخصة مزاولة مهنة الطب، ويكشف على المرضى ويضللهم.

واكتشف مسؤولو الحملة، داخل المركز، كمية كبيرة من المستحضرات العشبية والأدوية مجهولة المصدر وأدوية مستوردة ومهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وضبطت أجهزة للتخسيس وأجهزة ليزر، يتطلب تشغيلها طبيب متخصص، وتم تشميع المركز، وحرر محضرا بالواقعة، من قبل جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر.

غلق مركز تجميل وعناية بالبشرة والشعر تديره طالبة

وتمكنت الحملة، أيضا، قبل أيام، من غلق مركز طبي آخر، خاص بالتجميل والعناية بالبشرة والشعر تديره طالبة، مستخدمة ألقاب وبيانات على روشتة، تفيد بأنها خبيرة التغذية العلاجية وأخصائي تجميل وعناية بالبشرة والشعر، ودكتورة تصنيع مستحضرات تجميل طبيعية.

وتبين أن العيادة غير مرخصة كمنشأة طبية، وزعم صاحبتها علاج بعض الأمراض، وأن القائم على إدارته ليس طبيبًا، ولا يحمل تصريح مزاولة لمهنة الطب أو العلاج الطبيعي، مما يعد انتحالا لصفة طبيب.

وضبط المركز، ضبط مطبوعات خاصة بمنتجات تصنعها مديرة المركز وتنفذ تركيباتها داخل المنشأة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المستحضرات الطبية والتجميلية مجهولة المصدر، وحرر المحضر اللازمة ضد القائم على إدارة المنشأة غير المرخصة.