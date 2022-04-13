«مواجهات عنيفة ورفع درجة التأهب».. الضفة الغربية تنتفض ضد الاحتلال

تشهد الساحة الفلسطينية تصعيدًا، يومًا تلو الآخر، بعد موجة العمليات الهجومية الموجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ تعزيز دوريات عناصر الأمن في المدن الإسرائيلية والقدس والضفة الغربية المحتلتين، خوفًا من تنفيذ أية عمليات خلال عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ يوم الجمعة المقبل ويستمر لمدة أسبوع.

رفع درجة التأهب

وأفاد «شلومي تولدانو»، رئيس قسم العمليات في الشرطة الإسرائيلية، بوجود تحذيرات حول تخطيطات لتنفيذ عمليات هجومية في الضفة الغربية وإسرائيل، ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى ضخ العديد من قوات الشرطة بهدف الحفاظ على السلم العام، مشيرًا إلى أن جهاز الشرطة يستعد لسيناريوهات قد تشكل أعمال شغب متصاعدة، ولذلك رفعت درجة التأهب إلى المستوى الثالث.

ووفقًا لتصريحات المسؤول الإسرائيلي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، الإسرائيلية، فإن شرطة وجيش الاحتلال تعملان على منع دخول الفلسطينيين بـ«طريقة غير شرعية»، إلى أراضي الـ48 عبر فتحات في الجدار العازل، وذلك بالإضافة إلى جمع المزيد من المعلومات الاستخبارية بواسطة جهاز الأمن العام الإسرائيلي «شاباك»، لمنع أية عمليات قد تقع.

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال

وأصيب 8 مواطنين، صباح اليوم، بالرصاص خلال مواجهات عنيفة أثناء اقتحام جنود الاحتلال لقرية «بيتا»، جنوب نابلس، وصرح أحمد جبريل مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة «معا»، الفلسطينية، أن 8 إصابات وقعت في القرية خلال المواجهات، أحدها وصفت بالخطيرة وهي إصابة برصاصة في الصدر للمواطن فواز حمايل، الذي نُقل إلى مستشفى العربي التخصصي في نابلس.

وقال رئيس بلدية القرية محمود برهم، إن عشرات الجنود نفذوا، فجر اليوم، اقتحاما للقرية من عدة محاور وشمل الاقتحام 20 منزلًا، فضلًا عن عمليات تفتيش واسعة في القرية واعتقال شاب، مؤكدًا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر على الفلسطينيين.