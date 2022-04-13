الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. شديد الحرارة على البلاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس الأسبوع المقبل، إذ من المتوقع أن يسود طقس شديدة الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية وذلك حتى نهاية الأسبوع.

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنه بداية من السبت المقبل، ستشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك نظرًا لتعرض البلاد لكتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من صحراء شبة الجزيرة العربية، حسب ما تشير إليه خرائط الأقمار الصناعية، إذ يصاحبها رياح شرقية وجنوبية شرقية، وذلك على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، والوجه البحري، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما ستكون مثيرة للرمال والأتربة على مدن ومحافظات غرب البلاد.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة ستتراوح على القاهرة الكبرى ما بين 36 و38 درجة، وعلى السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ستتراوح ما بين 30 و33 درجة، وبالنسبة لمحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء ستتراوح ما بين 36 و39 درجة، وتسجل على محافظات ومدن جنوب الصعيد ما بين 37 و41 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 25 14

الإسكندرية 20 13

وادي النطرون 24 14

طنطا 26 13

شبين الكوم 25 14

دمنهور 23 14

بلطيم 20 13

مطروح 18 13

السلوم 19 13

سيوة 23 14

بورسعيد 20 13

دمياط 22 15

الزقازيق 25 14

المنصورة 24 14

الإسماعيلية 25 15

السويس 26 15

العريش 21 14

رفح 20 13

رأس سدر 21 12

نخل 26 10

نويبع 25 16

طابا 25 16

كاترين 23 13

الطور 26 18

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 30 17

مرسى علم 32 20

الفيوم 26 14

بني سويف 26 14

المنيا 26 14

أسيوط 27 15

سوهاج 28 18

قنا 30 20

الأقصر 32 20

أسوان 33 21

إدفو 33-22

أبوسمبل 34 21

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 32 20

أبورماد 30 19

حلايب 31 19

رأس حدربة 29 18