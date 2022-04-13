استمرار الطقس المعتدل بالسويس.. والأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة ليلا

شهدت محافظة السويس، اليوم الأربعاء 13 أبريل، طقس معتدل منذ الصباح، مع وجود نشاط للرياح المتفاوتة الشدة، وظهرت بعض الغيوم المتقطعة، خلال الصباح في سماء المدينة، لكنها اختفت بعد شروق الشمس، وسط توقعات باستمرار حالة الطقس الربيعي، وانخفاض في درجة الحرارة، خاصة خلال الليل، والمتوقع أن تسجل 12 درحة مئوية.

استعدادات المحافظة لمواجة تقلبات الطقس

أعلنت المحافظة، استمرار رفع درجة الاستعداد لمجابهة أى تغيرات قد تشهدها المحافظة، نتيجة التقلبات الجوية، وشدد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، منذ تعرض البلاد لتلك الموجة السيئة من الطقس على مختلف الأحياء والجهات، بالاستعداد للتدخل الفوري حال تطلب ذلك، خاصة الكهرباء والصرف الصحي.

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة ليلاً

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى بيان لها، من استمرار انخفاض درجة الحرارة، خاصة خلال الليل، كما تضمن البيان، توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس اليوم، الذي أعلن توقعات بأن تشهد المحافظة، انخفاض في درجات الحرارة، بمعدل 12 درجة ليلاً، ما يشير إلى أن درجة الحرارة الصغرى متوقع أن تسجل خلال الليل 12 درجة مئوية، فى حين أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة بحسب بيان الأرصاد، 24 درجة مئوية.

قياسات الطقس اليوم

جاءت قياسات حالة الطقس بمحافظة السويس صباح اليوم، تتضمن الآتي، نسبة الرطوبة في الساعات الأولى من الصباح 83%، في حين سجلت سرعة الرياح 15 كم/ ساعة أما درجة الحرارة صباحا فكانت 15 درجة مئوية، وبحسب التوقعات، فإنها ستنخفض ليلاً إلى 12 درجة مئوية.