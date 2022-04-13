درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12-4 -2022 في مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار التحسن في درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على المحافظات الشمالية وصولًا إلى القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة ما بين 20 إلى 21 درجة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة اليوم تسجل 20-21 درجة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، و25 درجة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، و26 درجة على محافظات شمال الصعيد، وتسجل 29 درجة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، و34 درجة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة تصل لـ10 درجات

وتنخفض درجات الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، نحو 10 درجات عن المعدلات المسجلة منذ بداية الشهر الجاري، إذ كانت تصل إلى 43 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 25 14

الإسكندرية 20-13

وادي النطرون 24 14

طنطا 26 13

شبين الكوم 25 14

دمنهور 23 14

بلطيم 20 13

مطروح 18 13

السلوم 19 13

سيوة 23-14

بورسعيد 20 13

دمياط 22 15

الزقازيق 25-14

المنصورة 24 14

الإسماعيلية 25 15

السويس 26 15

العريش 21 14

رفح 20 13

رأس سدر 21-12

نخل 26 10

نويبع 25-16

طابا 25-16

كاترين 23-13

الطور 26-18

شرم الشيخ30-19

الغردقة 30 17

مرسى علم 32-20

الفيوم 26 14

بني سويف 26 14

المنيا 26 14

أسيوط 27 15

سوهاج 28-18

قنا 30-20

الأقصر 32 20

أسوان 33 21

إدفو 33-22

أبوسمبل 34 21

الوادي الجديد 33-20

شلاتين 32 20

أبورماد 30-19

حلايب 31-19

رأس حدربة 29-18