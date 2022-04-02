هل لقاح كورونا يفطر الصائم في شهر رمضان؟.. «الصحة» تحسم الجدل

استقبلت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالخط الساخن 105 حول لقاح كورونا، والحصول عليه خلال فترة الصيام، وهل هذا يُفطر الصائم أم لا؟ وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن هذا الأمر، وقالت إن لقاح كورونا لا يفطر، داعية المواطنين للحجز لقاح كورونا على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر، التابع لوزارة الصحة المصرية للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

الإجراءات الاحترازية خلال صلاة التراويح

ووضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإجراءات الاحترازية اللازم اتباعها خلال صلاة التراويح، وقالت: لا بُد من ارتداء الكمامات واستخدام سجادة الصلاة الشخصية، لافتة إلى مراعاة وجود متر بين المصلين، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال لمواجهة فيروس كورونا حتى الآن، بالإضافة إلى الحصول على اللقاح.

وأضافت الوزارة، أن لقاحات كورونا ساهمت كثيرًا في رفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى تخفيف حدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة، مؤكدة أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس بل أنها تعمل على الحماية بنسبة معينة فقط، وتخفف من متلازمة ما بعد كورونا.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية للقاحات كورونا، قالت الوزارة إن الأعراض الجانبية تتضمن ارتفاعًا في درجة الحرارة واحترار موضع التطعيم وإحساسًا بالتعب والإرهاق وتكسير في العضلات، لافتة إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت الوزارة المواطنين ضرورة التواصل معاها من خلال الخطوط الساخنة لها لتلقي كافة الاستفسارات والرد عليها بشكل مباشر.