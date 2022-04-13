مقتل شاب يمني خلال تدخله لفض مشاجرة بين نجلي خالته في أكتوبر

لقي شاب يمني مصرعه بطعنة في الصدر عندما تدخل لفض مشاجرة بين ابني خالته في مدينة السادس من أكتوبر، وبينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامكة لمباحث الجيزة، أن المجني عليه يسكن في منطقة أكتوبر منذ عدة أشهر، وأنه فوجئ بحدوث مشاجرة جمعت اثنين من أبناء خالته يحملان الجنسية السودانية وأثناء احتدام الناقش بينهما تدخل لتسوية الخلاف بينهما لكنه تلقى طعنة في الصدر لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

التحريات: المتهم طعن ابن خالته في الصدر

وأفادت تحريات المباحث، التي أشرف عليها العقيد محمد نجم مفتش مباحث أكتوبر، أن المجني عليه ليس طرفًا في المشاجرة بل حاول الصلح بين ابني خالته عندما وجدهما يتشاجران، لكن أحدهما كانت في يده سكينًا وأثناء محاولته طعنه خصمه استقرت السكين في صدر المجني عليه، فسقط على الأرض غارقًا في دمائه ونُقل إلى مستشفى 6 أكتوبر لتلقي الإسعافات لكنه مات خلال محاولة إسعافه.

المتهم ينكر تعمد ارتكاب الجريمة

تمكنت قوة أمنية قادها المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بتفاصيل الجريمة مدعيًا أنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه وأن السكين استقرت في صدره أثناء التدافع، فتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي نسبت إليه تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته.