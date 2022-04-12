يبحث أهالي مدينة الإسكندرية، يوميًا عن موعد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، وعن موعد أذان صلاة المغرب والفجر، بسبب ارتباطهما ببدء ساعات الإفطار والإمساك عن الطعام والشراب، ومع اختلاف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى، ومن يوم إلى آخر، يبحث المواطنون عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 11 رمضان في محافظة الإسكندرية.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 11 رمضان في الإسكندرية

ونقدم فيما يلي، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 11 رمضان بالإسكندرية، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها ومتابعيها.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان 2022، يكون موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء في الإسكندرية الساعة 6:27 مساءً، إذ يتأخر الموعد دقيقة يوميًا خلال الشهر الكريم.

مواقيت الصلاة في اليوم 11 من شهر رمضان

وعن مواقيت الصلاة اليوم 11 رمضان في الإسكندرية، فجاءت كالتالي:

- أذان الفجر في الساعة 4:05 صباحًا.

- الشروق في الساعة 5:36 صباحًا.

- أذان الظهر في الساعة 12:01 مساءً.

- أذان العصر الساعة 3:37 مساءً.

- يُرفع أذان المغرب الساعة 6:27 مساءً.

- موعد أذان العشاء الساعة 7:48 مساءً، ثم يؤدي المصلون صلاة التراويح في المساجد.