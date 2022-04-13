مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 رمضان في محافظات مصر

يبحث الناس عن مواقيت الصلاة اليوم في عدد من المحافظات، وهو ما كشفت عن تفاصيله الهيئة العامة للمساحة عبر موقعها الرسمي تيسيرًا على الناس، وإرشادهم لمعرفة المواعيد المحددة والأوقات المختلفة لأداء الفروض الخمس وفق كل مدينة أو محافظة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وفيما يلي نستعرض مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 13 أبريل الموافق 12 من رمضان، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- أذان الفجر: الساعة 04:03

- أذان الظهر: عند الساعة 11:52

- أذان العصر: الساعة 03:23

- أذان المغرب: الساعة 06:14

- أذان العشاء: الساعة 07:32

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- أذان الفجر: الساعة 03:59

- أذان الظهر: الساعة 11:55

- أذان العصر: الساعة 03:29

- أذان المغرب: الساعة 06:20

- أذان العشاء: الساعة 07:40.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- أذان الفجر: الساعة 04:03

- أذان الظهر: الساعة 12:01

- أذان العصر: الساعة 03:36

- أذان المغرب: الساعة 06:27

- أذان العشاء: الساعة 07:49

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- أذان الفجر: الساعة 04:00

- أذان الظهر: الساعة 11:57

- أذان العصر: الساعة 03:32

- أذان المغرب: الساعة 06:23

- أذان العشاء: الساعة 07:44

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- أذان الفجر: الساعة 04:06

- أذان الظهر: الساعة 11:56

- أذان العصر: عند الساعة 03:27

- أذان المغرب: الساعة 06:19

- أذان العشاء: الساعة 07:37

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وفيما يلي نقدم مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية.

مواقيت الصلاة في أبوظبي

- أذان الفجر: الساعة 04:43

- أذان الظهر: الساعة 12:23

- أذان العصر: الساعة 03:52

- أذان المغرب: الساعة 06:44

- أذان العشاء: الساعة 08:14

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

- أذان الفجر: الساعة 04:42

- أذان الظهر: الساعة 12:22

- أذان العصر: الساعة 03:51

- أذان المغرب: الساعة 06:43

- أذان العشاء: الساعة 08:43