ينتظر الجمهور مساء اليوم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي للثنائي أسر ياسين وأحمد داود للتعرف على باقي تفاصيل القضية الجديدة وهنا تعرف على مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 12 والقنوات الناقلة.

وتكون مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 12 والقنوات الناقلة مساء اليوم وذلك في تمام الساعة 9 مساءا حصريا على شاشة قناة cbc.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 12 والقنوات الناقلة

أما العرض الثاني لها على نفس القناة cbc فسيكون فى تمام الساعة الثانية وخمس دقائق بعد منتصف الليل وعن موعد الإعادة الثانية فسيكون فى تمام الساعة 8.45 صباح اليوم التالي.

أحداث الحلقة 11 فى سوتس بالعربي

وكانت قد شهدت الحلقة 11 اتهام ليلى التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد بتسريب معلومات عن القضايا من مكتب المحاماة لمكتب منافس وذلك بتوريط من قدرى الزيات الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين.

ولكن نجح أدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود من إثبات براءتها وعودتها مرة أخرى الى مكتب المحاماةز