مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 11.. اتهام تارا عماد بتسريب معلومات المكتب

تطورت الأحداث بشكل كبير في مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 11، بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داود، الذي يذاع يوميا عبر شاشة قناة cbc، بسبب القضية الجديدة التي تتولاها شركة المحاماة.

وشهد مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 11، أزمة لـ ليلى التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد، فجاءت فريدة التي تجسد شخصيته الفنانة صبا مبارك، وقالت في أحد الاجتماعات الخاصة بمكتب المحاماة، إن هناك أحد أفراد الشركة، سرب معلومات عن أحد قضايا الشركة للخصم.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 11

طلبت فريدة من قدري الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين، بأن يبحث عن من سرب هذه المعلومات، وبالفعل بدأ التحقيق فى الأمر، لكنه وجد ملف مقدم له من أدم، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، وبه ورقة تثبت تورط ليلى، في تسريب المعلومات.

ليلى في أزمة

الأمر الذي فاجأ أدم لأنه لم يقدم مثل هذه الورقة وبالفعل تسبب هذا في أزمة لـ ليلى، وقررت الانسحاب من الشركة وحاول أدم توضيح الأمر لها، لكنه لم ينجح فى ذلك، إلا أنه أصر فى الوصول إلى من فعل هذا الأمر، وبالفعل نجح في معرفة أن قدري هو من سرب معلومات القضية.