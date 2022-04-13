محافظ الوادي الجديد يوجه بإعادة تأهيل سوق باريس وتحويله لمشروعات

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ضمن زيارته لمركز باريس، فرع «المصرية ماركت»، أحد منافذ مشروعات الشركة المصرية لتجارة الجملة؛ وذلك للاطمئنان على توافر السلع الأساسية ووجود أرصدة كافية منها تغطي استهلاك المواطنين، يرافقه المهندس عادل مراد رئيس المركز والمهندس صلاح السيد مدير عام التموين بالمحافظة.

توفير السلع الاساسية بأسعار مخفضة

وشددّ المحافظ على توفير كل السلع الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، والحرص على ضمان توافرها دون نقص طوال شهر رمضان المبارك، لتخفيف العبء على المواطنين.

ووجّه «الزملوط» بإعادة تأهيل سوق باريس، وتحويله لمشروعات إنتاجية واستثمارية للشباب لاستغلاله بالشكل الأمثل.

توزيع 10 الاف كرتونة مواد غذائية

كما أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وصول قوافل بنك الطعام المصري والمحملة بـ10 آلاف كرتونة مواد غذائية كدعم للحالات الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك تخفيفاً علي كاهل المواطن الاكثر احتياجاً خلال شهر رمضان الكريم.

توزيع وجبات بالمجان علي المستحقين

ودعم بنك الطعام الحالات المستحقة بالمحافظة، والتي تضمنت توزيع 4500 كرتونة بداية من شهر رمضان الكريم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بالإضافة لأعمال مطبخ رمضان التي تقدم 2100 وجبة إفطار و2100 وجبة سحور يوميًا بالتنسيق مع 4 مطاعم كبرى على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الوادي الجديد، ضرورة زيادة حصة قرى الأربعين بمركز باريس والقرى الأكثر احتياجًا من الدعم المقدم في سبيل تغطية كافة احتياجات المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم في كافة مراكز المحافظة.